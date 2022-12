Rockin' Around the Christmas Tree werd 'geboren' op een strandbedje

Het nummer is inmiddels ruim zestig jaar oud, maar Rockin' Around the Christmas Tree is nog altijd niet weg te denken uit onze kerstplaylist. Wie het rockabillyliedje hoort, raadt waarschijnlijk niet dat het is ingezongen door een destijds twaalfjarige Brenda Lee. Of dat het is geschreven op het strand, hartje zomer.

Het is eind jaren vijftig en de mussen vallen van het dak. Liedjesschrijver Johnny Marks ligt op het strand en begint te schrijven. Rockin' around the christmas tree, at the Christmas party hop… Marks heeft dan al de succesvolle kerstnummers Rudolph the Red-Nosed Reindeer en Holly Jolly Christmas op zijn naam staan, maar vindt dat er nog wel een kersthit bij kan.

Hij valt in slaap en terug in zijn motel maakt hij de rest van de tekst af. Hij heeft maar één zangeres op het oog die het straks moet inzingen: de dan pas twaalfjarige Brenda Lee.

Het meisje is totaal verrast als ze een telefoontje van Marks krijgt. Ze is dan net doorgebroken als zangeres. "Maar veel succes had ik nog niet", blikt Lee terug. "Om de één of andere reden hoorde Johnny me en wilde hij dat ik het deed. Dus ik zei ja."

Het is dus volop zomer als Rockin' Around the Christmas Tree wordt opgenomen. Om de kerstsferen er toch een beetje in te brengen, besluit Lee's producer Owen Bradley de studio om te toveren. "De lichten waren gedimd, er stond een kerstboom en de airconditioning loeide hard. Ik voelde me heel speciaal", vertelt Lee.

Verschillende muzikanten die destijds bekend zijn in Nashville, de plek waar veel countrymuziek wordt opgenomen, zijn aanwezig om de instrumentale begeleiding te verzorgen. "Het voelde magisch."

Brenda Lee in 1960, het jaar dat Rockin' een hit wordt. Foto: ANP

Hoogtepunt van Lee's carrière

Toch wordt het swingende kerstliedje niet gelijk een hit. Pas als Lee in 1960 zelf groots doorbreekt met haar hit I'm Sorry, wordt ook haar oudere werk opnieuw gedraaid. Waaronder Rockin', het nummer uit 1958 dat nu eindelijk in de hitlijsten belandt. Ook in Nederland: hier behaalt de kerstplaat de zevende plek.

Sindsdien is Lee's hit niet meer weg te denken uit onze kerstplaylist. Het liedje wordt nóg bekender dankzij Home Alone (1990). "De film blies Rockin' nieuw leven in", vertelt de zangeres. "Dat was echt een zegen."

Net als vrijwel alle kersthits, is ook Lee's nummer talloze keren gecoverd. Zo is er een versie van Miley Cyrus' bekende personage Hannah Montana, een duet van het Britse duo Mel & Kim en ook Justin Bieber neemt in 2020 een cover van Rockin' op. De opbrengsten schenkt hij - geheel in lijn met de kerstgedachte - aan een goed doel.

De inmiddels 78-jarige Lee is met pensioen en ziet Rockin' Around the Christmas Tree als het hoogtepunt van haar carrière. "Ik heb het duizenden keren gezongen. Ook al is het hartje zomer, iedereen wil het horen. Dat is de magie van een goed liedje. Je wordt het nooit zat."

