The Specials-leadzanger Terry Hall overleden op 63-jarige leeftijd

Terry Hall, de leadzanger van de Britse skagroep The Specials, is op 63-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed.

"Met veel verdriet melden we het overlijden van Terry, onze mooie vriend en broer, en een van de briljantste zangers en tekstschrijvers van dit land", schrijft de band op Twitter. De bandleden omschrijven Hall verder als "een geweldige man en vader" en "een hele oprechte ziel".

Hall begon zijn muziekcarrière bij de punkgroep Squad in zijn woonplaats Coventry. Later ging hij verder met The Specials, die in 1977 werden opgericht. De debuutsingle van de band, Gangers (1979), werd direct goed ontvangen door het grote publiek en bereikte de zesde plek van de Britse hitlijsten.

Het grootste succes van The Specials volgde in 1981 met de nummer 1-hit Ghost Town. Het nummer ging over stedelijk verval, werkloosheid en jongeren zonder rechten. Het nummer kreeg veel aandacht tijdens de vele racismerellen die dat jaar tussen jonge zwarte mensen en de politie in het Verenigd Koninkrijk uitbraken.

In 1980 bracht de band het nummer A Message To You Rudy uit. In Nederland was het nummer redelijk populair, maar in het Verenigd Koninkrijk werd het een enorm succes. De cover van de band - het origineel was van de Jamaicaan Robert Thompson - werd geproduceerd door Elvis Costello.

Hall was getrouwd met Lindy Heymann, met wie hij een zoon kreeg. Uit een eerder huwelijk had Hall al twee zoons. Op 28 juni van dit jaar trad Hall met The Specials nog op in Paradiso in Amsterdam.

