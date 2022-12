Terry Hall, leadzanger van The Specials, overleden op 63-jarige leeftijd

Terry Hall, de leadzanger van de Britse skagroep The Specials, is overleden. Hij werd 63 jaar. Dat meldt de band op Twitter, die hem omschrijft als "een geweldige man en vader" en "een hele oprechte ziel".

Hall begon zijn muziekcarrière bij de punkgroep Squad in zijn woonplaats Coventry. Later ging hij verder met The Specials, die in 1977 werd opgericht. De debuutsingle van de band, Gangers (1979), werd bij het grote publiek direct goed ontvangen en stond op plek 6 in de Britse hitlijsten. Het grootste succes van The Specials kwam echter in 1981 met de nummer 1-hit Ghost Town. Het nummer ging over stedelijk verval, werkloosheid en jongeren zonder rechten. Het nummer kreeg veel aandacht tijdens de vele rellen rondom racisme die dat jaar tussen jonge zwarte mensen en de politie in het Verenigd Koninkrijk uitbraken.