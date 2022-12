De Dijk stopt, tributeband krijgt het drukker: 'De muziek leeft nog steeds'

De Dijk speelt zaterdagavond voor de allerlaatste keer live, maar tributeband Zoden Aan De Dijk gaat gewoon door. De band heeft het zelfs drukker gekregen nu zijn helden afscheid nemen. De vraag naar de muziek van De Dijk is nog altijd groot, vertelt zanger Peter Vosters van Zoden Aan De Dijk aan NU.nl.

"We merken nu al dat er meer belangstelling is voor ons als tributeband nu De Dijk dankzij zijn afscheid volop in het nieuws is", vertelt Vosters. "Als ze zo echt gestopt zijn, dan verwachten we dat het nog wel wat aantrekt. De muziek blijft populair. Dat zie je dit jaar ook weer in de Top 2000."

De Dijk ontving dit jaar de Top 2000 Award. De band van zanger Huub van der Lubbe staat dit jaar maar liefst vijftien keer in de lijst: een keer meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn alle nummers van de band gestegen ten opzichte van vorig jaar, maakte NPO Radio 2 eerder deze week bekend.

Ambitie om het gat dat De Dijk achterlaat echt te vullen, hebben Vosters en zijn band niet. "Wij gaan nu niet ineens elke avond optreden. Daar zijn we de band niet voor. We hebben muzikanten die met pensioen zijn of jonge kinderen hebben. Als we twee keer per maand ergens kunnen spelen, zijn we tevreden."

Het had weinig gescheeld of Zoden Aan De Dijk had wel meegedaan aan het tv-programma The Tribute: battle of the bands. Dat optreden moesten ze laten schieten na een wisseling van toetsenist. Een soortgelijk optreden sluiten ze in de toekomst niet uit. "Onze boeker heeft ons aangeraden een professioneel filmpje te maken. De aandacht voor tributebands rondom het programma en het einde van De Dijk gaat zijn vruchten nog wel afwerpen."

'Ze zijn live nooit hetzelfde en dat maakt ze zo goed'

De mannen van Zoden Aan De Dijk zijn er zaterdagavond niet bij in Paradiso in Amsterdam, maar hebben onlangs nog eenmaal live van hun voorbeelden kunnen genieten in de Ziggo Dome. "Het was een keileuke avond met het hele team. Ik denk dat ik ze een stuk of vier keer live aan het werk heb gezien en ze spelen nooit hetzelfde. Dat maakt ze ook zo goed."

Vosters had vooraf nog geprobeerd contact te zoeken met de mannen van De Dijk om ze te laten weten dat ze naar het concert kwamen, maar er kwam helaas geen bericht terug. Toch gingen ze niet helemaal met lege handen naar huis. Na afloop raakten ze met andere concertbezoekers aan de praat, waar ze weer potentiële optredens in Friesland uit hebben gesleept.

De zanger blijft het jammer vinden dat Van der Lubbe er een punt achter zet met De Dijk, al begrijpt hij de beslissing wel. "Hij wil zijn ei gewoon nog in andere dingen kwijt kunnen. Maar voor de muzikanten is het balen. Als ze nog zoeken naar een vervanger met een Brabantse tongval, hoor ik het graag."

