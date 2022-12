R&b-zangeres SZA scoort wereldhit met lied over het omleggen van haar ex

In aanloop naar Kerst is Mariah Careys All I Want for Christmas Is You steevast de populairste plaat op Spotify. Maar dit jaar krijgt ze flinke concurrentie van r&b-zangeres SZA met haar nummer Kill Bill. Bij SZA is de kerstgedachte ver te zoeken. Het lied gaat namelijk over het om het leven brengen van haar ex-vriend.

"I just killed my ex, not the best idea. Killed his girlfriend next, how'd I get here?" (Ik heb net mijn ex vermoord. Niet het beste idee. Vermoordde daarna zijn vriendin. Hoe ben ik hier beland?), zingt SZA in het nummer dat momenteel (net als Careys kersthit) bijna zes miljoen keer per dag wordt beluisterd.

Maar wie zich zorgen maakt over de veiligheid van de voormalige geliefde van SZA, kan opgelucht ademhalen. Het nummer is - zoals de titel al doet vermoeden - vooral geïnspireerd door de Kill Bill-films van Quentin Tarantino.

In de twee films uit 2003 en 2004 wordt hoofdpersonage The Bride op haar bruiloft bijna vermoord door haar ex-man Bill. Als ze na vier jaar uit een coma ontwaakt, slaat ze uit wraak zelf aan het moorden. "Als je kijkt naar de relatie tussen Bill en The Bride, merk je dat The Bride van hem hield", zegt SZA, die eigenlijk Solána Rowe heet, tegen Glamour.

"Ze trouwden, hij keerde zich tegen haar en werd een vreemde, zelfs een vijand. The Bride moest doen wat nodig was om zichzelf te bevrijden en weer compleet te worden", verwijst ze naar de moordpartijen.

SZA herkende zich na het einde van haar relatie in het personage van Uma Thurman. "Toen ik voor het eerst hoorde dat mijn ex een nieuwe vriendin had, dacht ik: ik kan niet geloven dat ik zo veel tijd aan hem heb verspild. Ik zou hem wel kunnen vermoorden en fuck, haar ook. Dat is hoe ik me voelde. Ik was gestopt met drugs en alcohol, maar nog steeds voelde ik deze woede."

SZA zong al eerder over Hollywoodfilms

Kill Bill is afkomstig van SZA's nieuwe album SOS. Waar de 33-jarige zangeres in Nederland vooral bekend is van samenwerkingen met artiesten als Kendrick Lamar (All The Stars), Maroon 5 (What Lovers Do) en Doja Cat (Kiss Me More), scoort ze in de Verenigde Staten al jaren op eigen kracht. De Amerikaanse Spotify-hitlijst staat momenteel vol met de nieuwe nummers van de zangeres.

Het is overigens niet de eerste keer dat SZA inspiratie uit Hollywood put voor haar muziek. Ook op haar doorbraaksingle Drew Barrymore (vernoemd naar de bekende actrice) verwijst ze naar films. Never Been Kissed (1999), waarin buitenbeentje Josie (Drew Barrymore) succesvol wordt, bezorgt SZA "eindeloze inspiratie". "Ik was dat buitenbeentje", vertelt SZA erover.

Naast Drew Barrymore zijn ook Love Galore, Broken Clocks en Good Days goed voor honderden miljoenen streams. Het lijkt niet lang meer te duren voor SZA ook in ons land een grotere naam wordt. Haar album SOS komt deze week alvast op nummer 1 binnen en met Kill Bill gaat het ook de goede kant op; het nummer staat in de top 50 van meest beluisterde nummers in Nederland. Maar wellicht is All I Want for Christmas Is You wat gezelliger tijdens het kerstdiner.

