Bastille en Eagles of Death Metal treden op tijdens Zwarte Cross

Bastille en Eagles of Death Metal treden volgend jaar op tijdens het festival Zwarte Cross. Ook de Nederlandse band Son Mieux, bekend van de hit Multicolor, is van de partij. De organisatie heeft donderdag een deel van de line-up van 2023 bekendgemaakt. De rest volgt later.

Bastille, bekend van onder meer de hits Pompeii en Happier, stond afgelopen april nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. De band van zanger Dan Smith stond eerder al op festivals als Pinkpop en Lowlands.

Daarnaast zullen Prins S. en De Geit en Hang Youth hun opwachting maken op het festival in Lichtenvoorde. De organisatie maakt de volgende reeks namen in januari bekend.

Het festival, dat al volledig is uitverkocht, begint op donderdag 20 juli en duurt tot en met zondag 23 juli.

