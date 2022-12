Purple Disco Machine scoort weer meest gedraaide nummer op de radio

Het lied In The Dark van Purple Disco Machine en Sophie and the Giants is dit jaar het meest gedraaide nummer op de radio in Nederland. Vorig jaar was het ook al een samenwerking van beide artiesten die het vaakst op de Nederlandse radiozenders voorbijkwam. Toen bleek Hypnotized het meest gedraaid.

De Duitse dj Purple Disco Machine besloot na het succes van Hypnotized nog eens samen te werken met de Britse popgroep rondom zangeres Sophie Scott. Dat leidde tot In The Dark, dat op de Nederlandse radio een hit werd. De plaat werd 4.322 keer gedraaid, blijkt uit de airplaycijfers van SoundAware.

Dit was slechts enkele afspeelbeurten meer dan Ed Sheeran, die met Overpass Graffiti de tweede plek in beslag neemt. Dit nummer werd 4.318 keer gedraaid. Sheeran eindigde vorig jaar opvallend genoeg ook op de tweede plaats, toen met zijn single Bad Habits.

Op de derde plaats in de lijst is de eerste Nederlandse act te vinden. Daar staat de Haagse band DI-RECT met het nummer Through The Looking Glass. Verder haalden de Nederlandse artiesten Son Mieux, RONDÉ en Armin van Buuren de top twintig.

In de top tien van meest gedraaide artiesten zijn Suzan & Freek, RONDÉ en BLØF te vinden. Sheeran voert deze lijst aan.

