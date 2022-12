Dolly Dots nemen afscheid van fans tijdens allerlaatste concert in Ziggo Dome

Na 43 jaar samen hits maken en optreden hebben de Dolly Dots woensdagavond hun allerlaatste concert gegeven. In de Ziggo Dome zongen Angela Groothuizen, Angéla Kramers, Esther Oosterbeek, Patty Zomer en Anita Heilker voor de laatste keer hun nummers.

De Dolly Dots waren woensdagavond de hoofdact van Symphonica in Rosso, een muziekevenement in de Ziggo Dome. "De Dolly Dots showen hun dance moves en het publiek doet mee", schreef de Ziggo Dome bij het delen van video's van het concert op Twitter. "Wij zouden willen dat deze geweldige show van De Dolly Dots in de Ziggo Dome nooit stopt."

Het concert was onderdeel van een grote reünietour. Die zou eerst in 2020 plaatsvinden maar moest worden gecanceld vanwege corona. De afgelopen jaren kwamen de vrouwen drie keer bij elkaar voor een reünie. In 2016 stonden ze voor het laatst samen op het podium voor een gastoptreden bij De Toppers in de Johan Cruijff ArenA.

Aanvankelijk telden de Dolly Dots zes leden, maar Ria Brieffies overleed in 2009. De Dolly Dots waren tussen 1979 en 1988 erg geliefd in binnen- en buitenland. Zo scoorde de groep meer dan 25 top 40-hits met nummers als Love me just a little bit more, Radio en Hela-di-ladi-lo.

