Kate Bush stijgt 523 plekken in Top 2000 dankzij hitserie Stranger Things

Kate Bush is flink gestegen in de Top 2000. Het nummer Running Up That Hill (A Deal with God) staat dit jaar op plek 53 in de muzieklijst. Dat is 523 plekken hoger dan vorig jaar, meldt NPO Radio 2 woensdag.

De hernieuwde populariteit van het nummer uit 1985 komt door de Netflix-serie Stranger Things. Het nummer is te horen in een aantal afleveringen van het vierde seizoen van die serie. Inmiddels heeft de video van het nummer meer dan 100 miljoen views op YouTube.

Bush brak met het liedje al verschillende records in het Verenigd Koninkrijk. Zo bereikte het nummer bijna 37 jaar na de release de eerste plaats in de Britse hitlijst. Ook is de 64-jarige zangeres de oudste vrouwelijke artiest met een nummer 1-hit.

NPO Radio 2 maakt de gehele Top 2000 donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur bekend. De radiozender onthulde eerder al de bovenste tien nummers van de allertijdenlijst. Queen voert voor de negentiende keer de lijst aan met het nummer Bohemian Rhapsody. Daarna volgen Danny Vera met het liedje Roller Coaster en de Eagles met Hotel California.

De top tien 1. Bohemian Rhapsody - Queen

2. Roller Coaster - Danny Vera

3. Hotel California - Eagles

4. Piano Man - Billy Joel

5. Fix You - Coldplay

6. Stairway to Heaven - Led Zeppelin

7. Black - Pearl Jam

8. Avond - Boudewijn de Groot

9. Nothing Else Matters - Metallica

10. Love of My Life - Queen

