Jongeren drukken steeds meer een stempel op de Top 2000

De Top 2000 heeft enigszins het imago dat het een feestje van witte oude mannen is, maar dat is dit jaar toch een beetje anders. Zo is het onder jonge festivalgangers populaire Goldband (foto) de hoogste nieuwe binnenkomer en staan ook de YouTubers Bankzitters dankzij hun jonge fans meerdere keren op de lijst.

"Mooi hoe ook jongeren dit jaar echt een stempel op de lijst drukken. Zo is de gemiddelde leeftijd van de stemmers die voor Je Blik Richting Mij van Bankzitters kozen negentien jaar", vertelt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries bij de aankondiging van de volledige Top 2000.

Bankzitters staat zelfs met drie nummers op de lijst: Is Dat Nou Echt? op 708, Je Blik Richting Mij op 370 en Stapelgek op 149.

De hoogste binnenkomer is Noodgeval van Goldband, op plek 55. Dit nummer werd een grote hit in de tweede helft van 2022, nadat de groep op zo'n beetje alle grote festivals van Nederland was verschenen. Het is dit jaar de enige notering van de formatie.

Kate Bush maakt een sprong dankzij Stranger Things

De grootste stijger van dit jaar zou zijn sprong ook zomaar eens te danken kunnen hebben aan jongere stemmers. De groep Silk Sonic, bestaande uit Bruno Mars en Anderson .Paak, stijgt met het in 2021 verschenen soul- en r&b-nummer Leave The Door Open van 1.854 naar 411.

Een andere opvallende stijger is Running Up That Hill (A Deal With God) van Kate Bush. Dat lied uit 1985 beleefde dit jaar groter succes dan ooit doordat het een grote rol speelde in het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie Stranger Things. Ook op de onder jongeren populaire app TikTok gingen gebruikers massaal met de hit aan de haal. In de Top 2000 resulteert dat in een stijging van meer dan 500 posities: het staat nu op nummer 53.

As It Was van Harry Styles, een van de grootste hits van 2022, komt binnen op plaats 445. De zanger heeft zes noteringen. Zijn eerste solosingle Sign Of The Times staat het hoogst: op 126.

Oude rotten blijven populair

Natuurlijk is er in de Top 2000 nog altijd genoeg aandacht voor de oude rotten in het vak. Zo krijgt de dit jaar afzwaaiende band De Dijk de Top 2000 Award. Deze prijs wordt uitgereikt om een artiest nog eens extra in de schijnwerpers te zetten.

Alle genoteerde nummers van de band zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Huub van der Lubbe kondigde eerder dit jaar het afscheid van de band aan. De Dijk kreeg er dit jaar nog een extra notering in de Top 2000 bij, waardoor de teller nu op vijftien staat. Niemand In De Stad is op de 155e plek het hoogst genoteerde nummer van De Dijk.

Queen is wederom de hofleverancier van de Top 2000. Die band staat maar liefst 36 keer op de lijst. Bohemian Rhapsody staat, net zoals bij veruit de meeste edities tot nu toe, op de eerste plaats.

