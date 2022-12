Actrice Kate Hudson brengt volgend jaar haar debuutalbum uit

Kate Hudson maakt haar debuut als zangeres. De 43-jarige actrice brengt volgend jaar haar eerste album uit, vertelde ze in The Tonight Show van Jimmy Fallon.

Hudsons debuutalbum verschijnt in 2023. De actrice, die recent nog naast Daniel Craig in de Netflix-film Glass Onion: A Knives Out Mystery speelde, zong eerder al voor een aantal rollen die ze als actrice had. Zo was ze te zien en te horen in onder meer de musicalserie Glee en de films Music en Nine.