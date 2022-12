Rolling Stones-tentoonstelling volgend jaar opnieuw te zien in Groninger Museum

The Rolling Stones - Unzipped is vanaf 30 juni 2023 opnieuw te zien in het Groninger Museum. De tentoonstelling was daar in 2020 slechts vier weken open vanwege de coronapandemie.

Frontman Mick Jagger van The Rolling Stones opende de tentoonstelling op 20 november 2020 online. Vier weken later ging het museum alweer dicht vanwege de coronacrisis.

Unzipped biedt een kijkje achter de schermen bij de Britse band, die al zestig jaar actief is. De tentoonstelling bestaat uit ruim vierhonderd originele objecten uit de verzameling van The Rolling Stones.

Het gaat daarbij niet alleen om instrumenten en podiumontwerpen, maar ook om zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal en albumcovers.

