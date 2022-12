Rechtszaak over plagiaat in Taylor Swifts Shake it off afgeblazen

Twee liedjesschrijvers hebben een aanklacht ingetrokken tegen Taylor Swift. Sean Hall en Nathan Butler beschuldigden de zangeres in 2017 van plagiaat. Ze zou hun songteksten hebben gekopieerd in haar nummer-1-hit Shake it off uit 2014.

Hall en Butler hebben de rechter in Los Angeles verteld dat ze de zaak niet zullen doorzetten. De eerste zitting van de zaak zou op 17 januari zijn. Het is onduidelijk of er een schikking is getroffen, meldt persbureau Reuters op basis van rechtbankdocumenten.

In Shake it off zingt Swift: "The players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate." Playas Gon' Play, geschreven door Hall en Butler, bevatte de zinnen: "Playas, they gonna play, and haters, they gonna hate." Het nummer is uitgevoerd door 3LW en werd uitgebracht in 2001.

Swift zei het nummer van 3LW nog nooit te hebben gehoord

Swift vertelde de rechtbank in augustus dat ze het nummer van 3LW nog nooit had gehoord voordat ze Shake it off schreef. Ze zei dat ze de uitdrukkingen "players gonna play" en "haters gonna hate" vaak had horen gebruiken om "het idee uit te drukken dat men negativiteit kan of moet afschudden".

Hall en Butler hielden echter vol dat de teksten te dicht bij elkaar lagen om toeval te zijn. Ze hadden een onbekend bedrag aan schadevergoeding gevraagd.

Een rechter had de claim van de twee in 2018 al eens verworpen, maar een Amerikaans hof van beroep blies de zaak een jaar later nieuw leven in. Nu zetten Hall en Butler dus zelf een streep onder de zaak.

