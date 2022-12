Nieuwe muziek van R. Kelly even online, maar niemand lijkt te weten hoe dat kan

Gebruikers van streamingdiensten als Spotify en Apple Music hebben vrijdag even met hun ogen moeten knipperen. Ineens stond er een nieuw album van R. Kelly, die momenteel een celstraf van dertig jaar uitzit, online. De muzikant heeft dat niet zelf van achter de tralies gedaan. Hoe kon er dan toch nieuw werk van hem op officiële kanalen verschijnen?

Hoe het album precies op de streamingdiensten terecht is gekomen, durft het team van R. Kelly nog niet met zekerheid te zeggen. De zanger was er zelf niet van op de hoogte en ook zijn voormalige platenmaatschappij Sony Music zegt niet verantwoordelijk te zijn. Dat is opvallend, want Legacy Records kreeg de credits voor de plaat en dat bedrijf is onderdeel van Sony Music. Enkele uren na de verschijning zorgde Legacy Records ervoor dat het album weer offline werd gehaald.

Volgens Kelly en zijn team gaat het om een zogeheten 'bootleg recording': een onofficiële opname die niet van de artiest zelf afkomstig is. Een advocaat van Kelly spreekt van "gestolen intellectueel eigendom" van de zanger. De advocaat en het team van Kelly zijn een onderzoek gestart naar het lek. Er zou namelijk maar een handjevol mensen toegang moeten hebben tot de niet eerder uitgebrachte muziek uit zijn catalogus.

Het onofficiële album draagt de titel I Admit It. Een opvallende titel gezien R. Kelly alle aanklachten van seksuele mishandeling, waar hij voor veroordeeld is, altijd heeft ontkend. De plaat bestaat voor een deel uit nummers die hij eerder op Soundcloud uitbracht. Zo verscheen er in 2018 een nummer met dezelfde titel waarop hij juist de beschuldigingen probeerde te weerspreken.

Het laatste album van de zanger werd in 2016 uitgebracht en heet 12 Nights of Christmas. Zijn grootste hits zijn van ver daarvoor: zo werd I Believe I Can Fly in 1996 uitgebracht en is Ignition inmiddels twintig jaar oud.

R. Kelly heeft momenteel geen platenlabel. De artiest werd in 2019 door Sony Music gedumpt nadat de documentaire Surviving R. Kelly verscheen. Hierin deden verschillende slachtoffers van de artiest hun verhaal.

De rechtszaken rondom de zanger zijn nog niet allemaal afgerond. Toch zit de zanger (55) zeker tot hij tachtig is in de gevangenis: in New York werd hij veroordeeld tot dertig jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarigen en vrouwenhandel. In Chicago werd hij eerder dit jaar schuldig bevonden aan onder meer het verspreiden van kinderporno. Hoelang de celstraf is die hij daarvoor krijgt, weten we nog niet. De rechter maakt in februari 2023 de straf bekend.

