Parkpop gaat volgend jaar niet door, directeur twijfelt over toekomst Haags festival

Parkpop gaat komende zomer niet door. Festivaldirecteur Guus Dutrieux twijfelt in het AD over de toekomst van het Haagse festival: "Het houdt een keer op."

Of Parkpop definitief van de festivalkalender is verdwenen, is nog niet helemaal zeker. Dutrieux zegt dat hij zijn festival gaat "heroverwegen". Of dit betekent dat het gratis evenement straks niet meer gratis zal zijn, is niet bekend.