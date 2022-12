Kerstspecial Backstreet Boys geannuleerd na beschuldigingen Carter

ABC zendt A Very Backstreet Holiday, een speciaal kerstprogramma van de Backstreet Boys, niet meer uit. De Amerikaanse zender heeft daartoe besloten nadat Nick Carter werd beschuldigd van het seksueel mishandelen van een destijds zeventienjarig meisje in 2001. Carter was toen zelf twintig jaar oud.

A Very Backstreet Holiday zou eerst op 14 december worden uitgezonden. Verschillende Amerikaanse media melden dat ABC daarvan afziet. Carter had de kerstspecial samen met de andere Backstreet Boys, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell en Howie Dorough, opgenomen. Zij treden daarin op met een aantal van hun hits.

In de aangifte van Shannon Ruth, de vrouw in kwestie, doen nog drie anonieme aangeefsters hun verhaal. Zij zeggen tussen 2003 en 2006 door Carter seksueel mishandeld te zijn.

Michael Holtz, de advocaat van Carter, spreekt alle beschuldigingen tegen en noemt die tegenover TMZ "volledig onwaar". "We twijfelen er niet aan dat de rechtbank zich snel zal realiseren dat deze beschuldigingen vals zijn", zegt Holtz.

