Nick Carter spreekt beschuldigingen van seksueel misbruik tegen

De beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Nick Carter zijn "volkomen onwaar en juridisch waardeloos", zegt de Backstreet Boys-zanger via zijn advocaat tegen TMZ

Carter wordt door een vrouw beschuldigd van seksueel misbruik in 2001. Volgens Shannon Ruth, de vrouw in kwestie, vond het misbruik plaats in een tourbus toen ze zeventien jaar oud was.

In haar aangifte doen drie anonieme vrouwen ook hun verhaal. Zij zeggen tussen 2003 en 2006 ook door Carter seksueel mishandeld te zijn. Advocaat Michael Holtz spreekt alle beschuldigingen tegen.

"Mevrouw Ruth uit al een aantal jaren valse beschuldigingen en die beschuldigingen zijn in de loop van de tijd steeds veranderd", zegt Carters advocaat tegen TMZ. "We twijfelen er niet aan dat de rechtbank zich snel zal realiseren dat deze beschuldigingen vals zijn."

Het is niet de eerste keer dat de 42-jarige Carter in verband wordt gebracht met seksueel geweld. Zo is hij in 2018 beschuldigd van verkrachting. De zanger is hier niet voor vervolgd.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

