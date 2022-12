Nick Carter aangeklaagd wegens seksueel misbruik

Zanger Nick Carter van de Backstreet Boys is aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje in 2001. Dat meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. Hij zou de destijds zeventienjarige Shannon Ruth hebben misbruikt in een toerbus.

Volgens de vrouw nodigde de zanger haar na een concert uit in zijn toerbus. Ze verklaart dat hij haar alcohol toediende. Ook zou Carter Ruth hebben bevolen hem oraal te bevredigen. Ruth zegt tijdens het misbruik te hebben gehuild, maar dat zou Carter niet op andere gedachten hebben gebracht.

De vrouw had aangekondigd anderen te vertellen over haar ervaringen. De zanger zou daarop hebben gedreigd mensen tegen haar op te zetten en hebben gezegd dat niemand haar zou geloven.

Het is niet de eerste keer dat Carter in verband wordt gebracht met seksueel geweld. Zo is hij in 2018 beschuldigd van verkrachting. De zanger is hier niet voor vervolgd.

TMZ zegt contact te hebben met bronnen dicht bij Carter. "Deze beschuldiging is vals", zegt een bron. "Nick concentreert zich op zijn familie en rouwt om de dood van zijn broer." Carters jongere broer Aaron is onlangs op 34-jarige leeftijd overleden.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-01 01 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-01 88 of de chat.

