Lana Del Rey brengt in maart nieuw album uit, eerste single is al te beluisteren

Lana Del Rey brengt op 10 maart haar negende studioalbum uit. De plaat heet Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, maakte de Amerikaanse zangeres woensdag bekend via Instagram. De eerste single, met dezelfde titel als het album, is sinds woensdag te beluisteren.

De 37-jarige Del Rey liet vorige week al weten dat ze met een aankondiging zou komen. Haar fans kunnen de nieuwe plaat alvast bestellen.

Het nieuwe album is de opvolger van Blue Banisters, dat in oktober vorig jaar verscheen. Een paar maanden daarvoor bracht de zangeres ook al een plaat uit: Chemtrails Over The Country Club.

Del Rey werd in 2012 bij het grote publiek bekend door het nummer Video Games. Sindsdien scoorde ze hits met liedjes als Summertime Sadness, Young & Beautiful en Love.

