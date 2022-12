Bohemian Rhapsody van Queen voor negentiende keer op eerste plek in Top 2000

Queen staat met Bohemian Rhapsody voor de negentiende keer op de eerste plek in de Top 2000 van NPO Radio 2. Dat heeft Ruud de Wild woensdag bekendgemaakt. Roller Coaster van Danny Vera neemt net als vorig jaar de tweede plek in beslag. De top drie wordt gecompleteerd door Eagles met Hotel California.

Queen staat voor het eerst niet één, maar twee keer in de top tien. Love of My Life is ten opzichte van vorig jaar twee plekken gestegen en staat nu op de tiende plaats.

Coldplay stijgt met Fix You naar de vijfde plek. Het is de hoogste notering ooit voor de Britse band. Vorig jaar stond het nummer nog op de elfde plaats.

Nothing Else Matters van Metallica staat op de negende plaats en zakt daarmee één plaats ten opzichte van vorig jaar. Het nummer stond verder alleen in 2006 (op tien) en 2013 (op negen) in de top tien.

A Whiter Shade of Pale van Procol Harum stond vorig jaar nog op de derde plaats, maar is dit jaar uit de top tien verdwenen. Het was het favoriete nummer van Peter R. de Vries en werd gedraaid op zijn uitvaart.

De volledige lijst wordt op 15 december onthuld.

De volledige top tien (met de positie van vorig jaar tussen haakjes) 1. Bohemian Rhapsody - Queen (1)

2. Roller Coaster - Danny Vera (2)

3. Hotel California - Eagles (4)

4. Piano Man - Billy Joel (5)

5. Fix You - Coldplay (11)

6. Stairway to Heaven - Led Zeppelin (7)

7. Black - Pearl Jam (9)

8. Avond - Boudewijn de Groot (10)

9. Nothing Else Matters - Metallica (8)

10. Love of My Life - Queen (12)

