Een hit scoren dankzij een serie waarin je muziek niet eens wordt gebruikt: Lady Gaga heeft het voor elkaar gekregen. Haar nummer Bloody Mary uit 2011 bestormt de hitlijsten dankzij een dansscène in de populaire serie Wednesday, waarin het nummer helemaal niet te horen is. Hoe zit dat?

"I'll dance dance dance with my hands hands hands above my head head head", zingt Lady Gaga, terwijl Wednesday Addams met haar armen in de lucht danst. Wie de video's op TikTok ziet, weet niet beter dan dat actrice Jenna Ortega daadwerkelijk op dat nummer heeft staan dansen. Maar kijkers van de serie weten beter: onder de scène was eigenlijk een ander nummer gemonteerd.

Toch staat TikTok er vol mee. Talloze gebruikers van het platform maken hun eigen creaties met het nummer van de zangeres en de danspasjes van Ortega. Bloody Mary past volgens hen beter bij de moves van Wednesday dan het nummer dat de makers van de serie hebben gebruikt.

In de originele scène is namelijk het in 1981 door The Cramps uitgebrachte Goo Goo Muck te horen terwijl Wednesday de dansvloer onveilig maakt.

Hoever gaat Gaga voor extra streams?

Er zijn op het moment van schrijven 1,8 miljoen video's van de scène gemaakt met een versnelde versie van Bloody Mary. Het is niet de originele versie van het nummer die perfect in de dansscène past, maar een snellere waarin Lady Gaga's stem klinkt alsof ze een flinke teug uit een heliumballon heeft genomen. Veel artiesten volgen de trends op TikTok en brengen de versnelde versie officieel uit, maar Lady Gaga zelf is (voorlopig) niet gezwicht voor extra streams met een gemuteerde versie van haar werk.

De originele versie gaat dan ook door het dak op Spotify. Vlak na de release van Wednesday, in november, is het nummer begonnen aan een opmars. Aan het begin van die maand was Bloody Mary zo'n 60 miljoen keer gestreamd op Spotify, maar inmiddels staat dat aantal op ongeveer 100 miljoen. En dagelijks komen er zo'n 2,5 miljoen bij. Het nummer behoort daarmee momenteel tot de dertig meest beluisterde nummers op het platform wereldwijd.

Bloody Mary was in 2011 al populair. Het nummer verscheen toen op het album Born This Way en was favoriet onder fans. De zangeres schreef het enigszins onheilspellend klinkende electropopnummer vanuit het perspectief van de Bijbelse figuur Maria Magdalena en richtte zich tot Jezus Christus. Het nummer werd nooit een single en heeft dan ook geen videoclip. In navolging van Running Up That Hill (A Deal With God) van Kate Bush, dat door Stranger Things (en een vleugje TikTok) een van de meest beluisterde nummers van het jaar werd, heeft ook Lady Gaga een herrezen hit (deels) aan Netflix te danken.

Lady Gaga heeft genoeg ervaring in de muziekindustrie om te weten dat je het ijzer moet smeden als het heet is. De zangeres heeft dan ook snel een eigen versie van de dans opgenomen, die op zowel haar eigen Instagram-pagina als die van Netflix is verschenen. De popster is het levend houden van een hype nog niet verleerd.

En voor wie zich zorgen maakt over de populariteit van The Cramps, die Goo Goo Muck maakten en daarmee de scène eigenlijk voorzagen van muziek: dat is niet nodig. Er worden op TikTok tienduizenden video's gemaakt waarin het lied uit 1981 wordt gebruikt en ook op Spotify zit het in de lift. Voor Wednesday was het nummer in de vergetelheid geraakt. Nu staat de teller op vijftien miljoen streams, en daar komen er dagelijks veel bij.

