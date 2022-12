KISS verlengt afscheidstournee en staat in 2023 weer in Ziggo Dome

KISS verlengt de afscheidstournee End of the Road World Tour en treedt op 12 juni 2023 weer op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daarmee is het de derde keer dat de groep afscheid neemt van Nederland. Na deze tournee stopt de Amerikaanse glamrockband definitief met toeren.

KISS, dat in 2023 vijftig jaar bestaat, kondigde in 2018 een laatste tournee aan voordat de groep met pensioen gaat. De band omschrijft de tour als "de ultieme viering voor iedereen die ons ooit heeft gezien en de laatste kans voor degenen die dat nog niet hebben gedaan".

De 73-jarige frontman Gene Simmons zei eerder nog dat hij niet weet wanneer de tour ten einde komt. "We zijn nog nooit eerder met pensioen gegaan", zei de bassist tegen tijdschrift Chaoszine.

De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint komende vrijdag om 10.00 uur.

