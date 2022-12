Claude is 'de nieuwe Stromae': 'Mensen gaan steeds meer van mij erin horen'

Je hebt het waarschijnlijk voorbij horen komen: het Frans-Nederlandse liedje Ladada (Mon Dernier Mot) van nieuwkomer Claude. Op Spotify is het momenteel zelfs de meest beluisterde plaat van het land. De negentienjarige artiest wordt door deze debuutsingle met Stromae vergeleken.

"Het is natuurlijk een supergroot compliment", zegt Claude als NU.nl hem vraagt naar de vergelijkingen met een van zijn voorbeelden. "En omdat het mijn debuutsingle is, snap ik ook wel dat mensen gelijkenissen zoeken. Door de Franse woorden en de attitude van het nummer snap ik wel dat mensen er Stromae-vibes van krijgen."

Bang dat deze vergelijkingen te lang zullen blijven hangen is hij niet. "Zodra er meer muziek van mij uitkomt, gaan mensen er meer Claude in horen."

Claude is niet helemaal nieuw in de muziekscene. De oplettende talentenjachtkijker kent hem al van toen hij op vijftienjarige leeftijd meedeed aan The Voice Kids. Hij zong toen - uiteraard - een nummer van Stromae. Claude schopte het tot de battlerondes, maar moest toen het veld ruimen.

Meer succes had hij bij Are You Next?, een zoektocht naar nieuw poptalent door muziekzender Xite en platenmaatschappij Cloud 9 Music. Claude won, kreeg een platencontract en mocht de studio in met hitproducers Arno Krabman (bekend van Maan, Suzan & Freek, S10) en Joren van der Voort (Jaap Reesema, Kris Kross Amsterdam).

Claude was toen nog niet bekend met hun werk. Sterker nog: pas bij het zien van de gouden platen aan de muur van de studio werd hem duidelijk met wie hij te maken had. "Ik dacht: wow, waar ben ik beland? Toen kwam ik erachter dat zij nummers hebben gemaakt die ik onderweg naar de studio nog luisterde. Ik wist meteen dat ik in goede handen was."

De sfeer in de studio was direct prettig. "Het is spannend om te gaan schrijven met mensen die je net kent, maar het klikte meteen. Je moet jezelf blootgeven tijdens het schrijven en dat kan alleen als er een vertrouwensband gecreëerd wordt."

Een mix van Nederlands en Frans

Krabman en Van der Voort maakten samen onder andere Hij Is Van Mij met Kris Kross Amsterdam Maan, Bizzey en Tabitha en Krabman was medeverantwoordelijk voor Songfestival-inzending De Diepte van S10. Nederlandstalig dus, en dat was ook het plan met Claude. Maar tijdens een studiosessie gebruikte hij een Franse term en zag Krabman een kans.

Daar rolde de debuutsingle Ladada (Mon Dernier Mot) uit. Dat nummer gaat over het einde van een relatie. Het is niet uit eigen ervaring geschreven. Ladada werd al snel opgepikt door grote radiostations en oogstte online succes. De teller op Spotify staat op het moment van schrijven op zo'n vier miljoen streams.

De zanger, die op negenjarige leeftijd vanuit Congo naar Nederland kwam, weet nog niet of hij altijd in twee talen wil zingen. Momenteel heeft hij veel plezier in die mix van Frans en Nederlands. Maar liedjes volledig in een van de twee talen schrijven sluit hij ook niet uit.

Claude zou niet de eerste artiest zijn die op jonge leeftijd een platencontract tekent waar hij op latere leeftijd niet meer achter staat. De zanger wilde dat voorkomen en heeft hulp ingeroepen om er zeker van te zijn dat hij weet waar hij voor tekent. "De voorwaarden zijn heel belangrijk en daar heeft de vader van een goede vriend me bij geholpen. Het helpt ook dat ik een goed gevoel heb bij Cloud 9 Music en creatieve vrijheid krijg."

Het succes komt als een verrassing, maar Claude is al voorbereid op meer. Er liggen al volgende potentiële singles klaar. "We moeten Ladada nu de tijd geven om het publiek te bereiken, maar ik kan echt niet wachten alweer het volgende nummer uit te brengen."

En waar ziet hij zijn carrière over een jaar? "Ik wil een grote zaal uitverkopen, met mijn eigen show en eigen nummers."

