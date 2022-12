Vrouw gewond door microfoon Guns 'N Roses, zanger zegt te stoppen met gooien

Bij een show van rockband Guns 'N Roses in Australië afgelopen dinsdag is volgens Australische media een vrouw gewond geraakt toen ze de microfoon van zanger Axl Rose in haar gezicht kreeg. De zanger gooit al dertig jaar bij optredens zijn microfoon in het publiek, maar schrijft op Twitter daar nu mee te stoppen.

Volgens Australische media vond het incident plaats toen de band net het populaire nummer Paradise City had gespeeld en het optreden aan het afronden was. Rose gooide de microfoon in het publiek, zodat een fan hem zou kunnen vangen.

Fan Rebecca Howe kon de gegooide microfoon niet vangen en kreeg hem in haar gezicht. Volgens onder meer Sky News had ze blauwe plekken in haar gezicht en snijwonden op haar neus.

Zanger Rose schrijft dat hij over het voorval heeft gehoord, en dat dit absoluut niet de bedoeling was. "We willen natuurlijk niet dat iemand gewond raakt tijdens onze optredens", schrijft hij op Twitter. "Na meer dan dertig jaar de microfoon te hebben weggegooid, hadden we het gevoel dat het onderdeel van onze show was. In het belang van de openbare veiligheid zullen we het vanaf nu niet meer doen."

