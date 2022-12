Sprookjesmusical met muziek van Britney Spears naar Broadway

Once Upon a One More Time, de nieuwe musical met nummers van Britney Spears, zal volgend jaar te zien zijn op Broadway.

De musical werd in 2017 al aangekondigd, maar liep vanwege de coronamaatregelen vertraging op. Vorig jaar was de show voor het eerst te zien in Washington.

In Once Upon a One More Time zijn liedjes van Spears te horen, maar het verhaal heeft verder niets met de zangeres te maken. De musical geeft een moderne en humoristische kijk op het leven van bekende sprookjesprinsessen. Onder anderen Assepoester en Sneeuwwitje komen voorbij.

Spears reageerde eerder al enthousiast. "Ik vind het zo leuk om een musical te hebben met mijn liedjes. Vooral eentje die zich afspeelt in een magische wereld gevuld met personages waarmee ik ben opgegroeid en waar ik van houd", zei ze.

Volgens Amerikaanse media gaat de musical op 22 juni in première.

