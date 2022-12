Elton John zegt dat optreden op Glastonbury zijn laatste show in VK is

Elton John is volgend jaar headliner op het Glastonbury-festival. Volgens de 75-jarige zanger is dit zijn laatste optreden in het Verenigd Koninkrijk.

"Er is geen passendere manier om afscheid te nemen van mijn Britse fans", zegt John in een verklaring. "Ik kan niet wachten om de geest van het grootste festival ter wereld te omarmen. Het wordt ongelooflijk emotioneel."

Fans speculeerden de afgelopen dagen al volop over een mogelijk optreden van de zanger op Glastonbury. Op Instagram zei hij "nog een laatste datum" aan zijn afscheidstour te willen toevoegen. Geruchten gingen al eerder, omdat in zijn tourschema precies ruimte was vrijgelaten in het weekend van het festival, dat plaatsvindt van 21 tot en met 25 juni. John is op de laatste festivaldag te zien.

De zanger is al sinds 2018 bezig met zijn afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. In januari doet hij nog enkele shows in Australië en Nieuw-Zeeland, waarna tussen maart en juli zijn laatste ronde door Europa begint.

De kaarten voor Glastonbury zijn al uitverkocht. In het voorjaar gaan geannuleerde en teruggegeven tickets in de verkoop. Er zijn nog geen verdere acts bekendgemaakt.

