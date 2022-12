Billie Eilish en Florence + The Machine eerste namen van festival Sziget

Billie Eilish en Florence + The Machine zijn in 2023 te zien op het Sziget Festival in Boedapest. Dat meldt de organisatie, die donderdag de eerste namen bekend heeft gemaakt.

Ook David Guetta, Imagine Dragons en Sam Fender treden op. Verder maken Niall Horan, YUNGBLUD, Diplo en Nothing But Thieves hun opwachting op het festival.

De komende weken wordt de line-up verder uitgebreid.

Sziget Festival vindt van 10 tot en met 15 augustus 2023 plaats op The Island of Freedom in Hongarije.

