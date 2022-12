Zelfs Kim Kardashian danst erop: Ch!pz is helemaal terug dankzij TikTok

Ch!pz was jarenlang niet weg te denken uit de Top 40, maar inmiddels is het vijftien jaar geleden dat de groep een nummer 1-hit scoorde. Toch dansen ook Kim Kardashian en haar dochter North ineens op 1001 Arabian Nights. Waarom is het nummer uit 2004 ineens een hype en betekent dit ook de terugkeer van de band?

"We waren wel lichtelijk hysterisch", vertellen de leden van Ch!pz aan ANP toen ze Kim Kardashian op hun nummer wat danspasjes zagen doen. "Lekker gek doen met mijn Northie", schreef de realityster bij een video waarin ze een choreografie op het nummer uitvoeren die op TikTok is ontstaan.

Maar waar kennen we Ch!pz ook alweer van? Cowboy, Carnival en CH!PZ In Black: het zijn drie van de grootste hits van de jaren 2000. De groep werd in 2003 opgericht door middel van audities en bestond toen al uit Rachel van den Hoogen, Kevin Hellenbrand, Cilla Niekoop en Peter Rost. Met hun eerste single is het direct raak. CH!PZ In Black (Who You Gonna Call) haalt de tweede plaats in de Top 40 en de eerste plek in de Single Top 100.

Daarna volgen vier nummer 1-hits in beide lijsten: Cowboy, 1001 Arabian Nights, One, Two, Three! en Carnival. Door het grote succes in Nederland gaat het team achter Ch!pz voor internationaal succes en niet zonder resultaat. Cowboy komt in Duitsland ook op de eerste plek en haalt zelfs in het muzikaal competitieve Verenigd Koninkrijk de hitlijsten. Ook in Oostenrijk, Zwitserland en delen van Scandinavië wordt hitsucces geboekt.

Zo snel als Ch!pz opkwam, zo snel zijn ze enkele jaren later ook weer van het toneel verdwenen. Tot aan 2007 volgen nog enkele top 10-hits in Nederland, een jaar later is er nog een televisieprogramma, maar daarna wordt het stiller. In 2010 besluit het management dat de groep niet succesvol genoeg meer is en dus wordt Ch!pz opgeheven.

De wederopstanding van Ch!pz

In 2018 kondigt Ch!pz, in eerste instantie als grap, een voorzichtige comeback aan. Er komt nog geen nieuwe muziek, maar wel worden er optredens gepland. Zo staan ze op festivals en op de Foute Party van Qmusic.

De groep staat nu ineens weer volop in de spotlights doordat er op TikTok nieuwe dansjes worden bedacht op het nummer 1001 Arabian Nights. Velen die met Ch!pz zijn opgegroeid zullen zich de choreografie uit de videoclip nog wel herinneren. Maar op TikTok ziet het er totaal anders uit.

Ch!pz haakt daar handig op in door samen met influencer Thomas Brok een video op te nemen. De groep doet de originele choreografie, Brok het TikTok-dansje. Deze video is op het moment van schrijven ruim zestien miljoen keer bekeken. De teller van Kardashians video staat op 8,5 miljoen. Het nummer is al in ruim drie miljoen creaties op de app gebruikt.

Met deze hoge cijfers op TikTok zou je ook een flinke groei op Spotify verwachten. Hoewel de populariteit van het nummer wel wat aantrekt, blijft de teller nog steken op vijftien miljoen afspeelbeurten. Dit kan te maken hebben met het feit dat de artiest en titel van het nummer in de meeste TikTok-video's met het Ch!pz-nummer niet vermeld worden.

De leden van Ch!pz zijn dolenthousiast over deze nieuwe aandacht. Ze vinden het bijzonder dat een nummer uit 2005 dit allemaal weet los te maken, zo vertellen ze aan diverse media. Ook stromen er weer boekingsaanvragen binnen. Of dit ook gaat leiden tot eigen concerten en nieuwe muziek, durven ze tegen ANP nog niet met zekerheid te zeggen.

"De mensen die ons van vroeger kenden en ons nu dus de hele tijd tegenkomen, zeggen: Superleuk dat jullie terug zijn. We houden van jullie muziek, maar kom eens met iets nieuws. Misschien moeten we er toch eens even voor gaan zitten, want we horen het nu zo vaak."

0:22 Afspelen knop Chipz gaat viraal met hit uit 2005

