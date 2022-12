Hardwell na jaren terug op podium: 'Ik voel me sterker dan ooit"

Het werd hem te veel. Na jaren draaien en tot twee keer uitgroepen te worden als beste dj van de wereld, kapte Hardwell er in 2018 mee. Dat was toen "voor onbepaalde tijd". Dit weekend keert Hardwell terug. Hij staat vanavond met zijn comebacktour Rebels Never Die in de Ziggo Dome, waar hij vier jaar geleden zijn laatste optreden gaf.

"Hallo wereld", schreef Hardwell, of Robbert van de Corput, in de zomer van 2018 op Facebook. "Sinds ik klein ben, droom ik al van het leven dat ik nu leid. Een leven gevuld met muziek, mensen en de vrijheid om mezelf te laten zien." Hardwell is op dat moment al twee keer door DJ Mag uitgeroepen tot 's werelds beste dj en toerde tweemaal de wereld rond. Hij werd bekend met het nummer Zero 76, dat hij met Tiësto uitbracht, en scoorde een hit met zangeres Maan met Perfect World.

Het was zijn droomleven, maar het bleek ook heel zwaar. Hardwell zegt in het Facebook-statement dat hij het gevoel heeft drie keer sneller op te groeien dan normaal. "Ik heb mezelf steeds beter leren kennen en ik realiseerde plots dat ik nog zoveel wil delen met mijn familie en vrienden. Maar door Hardwell te zijn heb ik er de energie, liefde, creativiteit en aandacht niet meer voor."

De wereldberoemde dj bleek niet de enige die zich zo voelde. Overal ter wereld kwamen rond 2018 vergelijkbare geluiden naar buiten, met als dieptepunt het overlijden van Avicii. Hij bezweek onder de mentale last van het zware dj-bestaan. Laidback Luke raakte overspannen en Martin Garrix voelde in korte tijd de druk enorm oplopen. Hij vroeg zich vooral af wat hij "nu weer" moest doen om zijn succes te behouden.

Hardwell ging 'gewoon een tijdje zichzelf zijn'

Dj's leiden een waanzinnig werkleven: hun dagen zijn gevuld met interviews en deadlines en in de avonden is het knallen bij optredens. Succesvolle artiesten bezoeken soms wel twee verschillende continenten in één weekend. Hardwell omschrijft het als een "achtbaan die nooit stopt".

"Iedereen heeft het zwaar, maar het is wel goed om even rust te nemen", zei Laidback Luke erover. Precies dat deed Hardwell. "Ik heb altijd geprobeerd om mijzelf voor 200 procent te geven en om dat te blijven doen, moet ik er een tijd uit." Hij veegde zijn agenda leeg en gaf nog één laatste show, op 18 oktober 2018 in de Ziggo Dome. "Ik wil sterker dan ooit terugkomen, maar voor nu ga ik gewoon even een tijdje mezelf zijn."

Met muziek maken stopte hij nooit. "Ik zit nog steeds vijf dagen per week in de studio", aldus de inmiddels 34-jarige dj daarover. "Maar mijn muziek is nu veel persoonlijker." Hardwell bracht in 2020 een nieuw album uit met al zijn hits, genaamd The Story Of Hardwell. In interviews is hij openhartig over wat de sabbatical met hem gedaan heeft: zijn vrienden vinden hem leuker sinds hij in zijn carrière een stap terugdeed.

Nu is de Nederlandse top-dj dus terug. Hij speelde afgelopen zondagavond in Miami al zijn eerste show in bijna vier jaar, kondigde meteen zijn wereldtournee Rebels Never Die aan, maakte een gelijknamig album met nummers die hij tijdens zijn sabbatical uitbracht en staat op 3 december weer in de Ziggo Dome. Een volle agenda dus weer, maar toch is Hardwell veranderd. "Ik voel me weer als de jonge Robbert. Toen ik nog thuis woonde en geen deadline had, maar alleen muziek maakte die uit mijn hart kwam."

