Fleetwood Mac-muzikant Christine McVie overleden op 79-jarige leeftijd

Fleetwood Mac-muzikant Christine McVie is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakt haar familie bekend op Twitter.

De zangeres en songwriter is vooral bekend van haar periode bij de band Fleetwood Mac. Ze verliet de groep in 1998 na 28 jaar en keerde in 2014 terug.

Tussen 1970 en 1976 was ze getrouwd met zanger en bassist John McVie, een van de naamgevers van de band. Zelf schreef ze onder meer nummers als Don't Stop, Songbird en You Make Loving Fun.

De band reageert bedroefd op het overlijden van McVie. "Er zijn geen woorden om ons verdriet te beschrijven. Ze was uniek en onwijs getalenteerd. Ze was de beste muzikant die een band zich kon wensen. We hebben geluk gehad dat we met haar mochten werken."