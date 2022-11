Antoon is meest beluisterde artiest op Spotify: 'Echt een raar idee'

Antoon is nog helemaal niet zo lang geleden doorgebroken, maar de twintigjarige zanger mag zich nu al de meest beluisterde artiest op Spotify in Nederland noemen. Zijn samenwerking Vluchtstrook met Kris Kross Amsterdam en Sigourney K is het populairste nummer van 2022. Antoon kan het maar amper bevatten, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Dit is bizar", zegt de artiest, die eigenlijk Valentijn Verkerk heet. "Het voelt echt als een eer, maar het was nooit een doel voor mij. Ik had helemaal niet het idee dat dit kon. Ik sta in die lijst met Ed Sheeran, The Weeknd en Drake. Dat is een heel raar idee."

Toch komt die eerste plaats niet helemaal als een verrassing. De zanger scoorde dit jaar al meerdere hits en staat in december met twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. "Vorig jaar was het mijn droom om een eigen nummer 1-hit te scoren en een grote show te kunnen geven. Dat is nu allemaal gelukt. Maar ik ben er ook achter gekomen dat het vooral belangrijk is dat je in het proces veel lol maakt met je vrienden. Ik hoop dat dit volgend jaar en de rest van mijn leven blijft lukken."

Waar luistert Antoon zelf eigenlijk naar? Terwijl heel Nederland dit jaar naar de muziek van Antoon luisterde, dook de zanger zelf vooral in de hiphop van de afgelopen decennia. Hij luisterde het meest naar rapper The Game, bekend van hits als How We Do en Hate It Or Love It. Dat laatste nummer, dat uitkwam toen Antoon een jaar of twee was, is ook zijn meest beluisterde nummer van het jaar.

'Tevreden als ik huur kan betalen en broodje kan kopen'

Of er volgend jaar weer zo veel nieuwe muziek van Antoon uitkomt, is nog even afwachten. Hij wil "gerichter" muziek uitbrengen. "Alle muziek die ik dit jaar heb uitgebracht vormt een goede basis voor het komende festivalseizoen. Er komt tegen die tijd ook zeker wat nieuws, maar ik wil er wel de tijd voor nemen. Ik wil mezelf ontwikkelen en blijven vernieuwen. Er ligt nog veel muziek op de plank, maar ik wil wat langer nadenken over wat ik uitbreng."

Of Antoon nu helemaal binnenloopt als meest gestreamde artiest, durft hij niet te zeggen. "Dat zou je aan mijn pa moeten vragen. Ik betaal mijn huur van het geld dat ik verdien met de shows. Dat is allemaal overzichtelijker en sneller. Maar ik ben ook gewoon tevreden als ik mijn huur kan betalen en een broodje kan kopen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen