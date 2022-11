Vluchtstrook dit jaar in Nederland populairste lied op Spotify

Vluchtstrook, de samenwerking van Kris Kross Amsterdam, Antoon en Sigourney K, is het lied dat dit jaar in Nederland het meest werd beluisterd op Spotify. De streamingdienst publiceerde woensdag data waaruit blijkt dat Antoon ook de meest beluisterde artiest van het land is.

Het nummer dat eind 2021 verscheen en dat een sample van Have You Ever Been Mellow (bekend van de Party Animals, maar origineel van Olivia Newton-John) bevat, werd in Nederland een grote hit. Het is op Spotify de wereldhit As It Was van Harry Styles voorbijgestreefd. Dat nummer is het op een na meest beluisterde nummer in Nederland.

Zowel Kris Kross Amsterdam als Antoon staat nog eens in de top tien van meest beluisterde nummers. De dj-formatie staat op de zevende plek met Vanavond (Uit M'n Bol) met Donnie en Tino Martin. Antoon neemt de zesde plaats in met Hallo.

In de lijst van meest beluisterde artiesten houdt Antoon in Nederland internationale sterren als Ed Sheeran (nummer twee) en The Weeknd (nummer drie) achter zich. Internationaal staat wederom de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny bovenaan de lijst. De artiest, die vooral in Zuid-Amerika ongekende populariteit geniet, is voor het derde jaar op rij de meest beluisterde artiest.

Taylor Swift eindigt wereldwijd op de tweede plaats. In Nederland is ze ook de meest beluisterde vrouwelijke artiest.

Opvallend genoeg haalde een nummer uit de jaren tachtig internationaal de top tien van meest beluisterde nummers. Running Up That Hill (A Deal With God) van Kate Bush staat op de tiende plaats. Deze plaat bestormde voor een tweede keer de hitlijsten, nadat die een grote rol had gekregen in het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie Stranger Things.

Meest beluisterde artiesten in Nederland 1. Antoon

2. Ed Sheeran

3. The Weeknd

4. Drake

5. David Guetta

Meest beluisterde artiesten ter wereld 1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Meest beluisterde nummers in Nederland 1. Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney K - Vluchtstrook

2. Harry Styles - As It Was

3. MEAU - Dat heb jij gedaan

4. James Hype - Ferrari

5. Cristian D - Amsterdam

Meest beluisterde nummers ter wereld 1. Harry Styles - As It Was

2. Glass Animals - Heat Waves

3. The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

4. Bad Bunny - Me Porto Bonito

5. Bad Bunny - Titi Me Pregunto

Aanbevolen artikelen