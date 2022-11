Gezondheidsraad wil muziek beperken tot 100 decibel tegen gehoorschade

Muziek moet nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt tijdens concerten en feesten. Dat adviseert de Gezondheidsraad woensdag aan het kabinet, dat bezorgd is om de toenemende gehoorschade in ons land. De geadviseerde limiet is 3 decibel minder dan nu is afgesproken.

De Gezondheidsraad denkt dat het niet lukt om gehoorschade te voorkomen als onder andere poppodia zelf bepalen hoe hard de muziek staat. Daarom moet het kabinet ook aan wetgeving denken, vindt het adviesorgaan.

De limiet legt de Gezondheidsraad vast in het Convenant Preventie gehoorschade versterkte muziek, waarbij onder andere organisatoren van evenementen en poppodia zijn aangesloten. Het huidige convenant loopt komend jaar af. De raad stelt voor meer partijen bij het convenant te betrekken.

Veelvuldig of langdurig hard geluid horen kan leiden tot gehoorschade. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij concerten en via eigen apparatuur als oordopjes. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat zo'n 54 procent van de twaalf- tot en met achttienjarigen op dit moment risico loopt.

Door muziek met 3 decibel te verminderen, wordt de druk op het gehoororgaan flink verminderd. In dat geval kunnen mensen druk op het gehoor langer verdragen zonder al te veel kans op schade. Intussen kunnen ze met 3 decibel minder nog steeds van de muziek blijven genieten.

Volgens een producent van gehoorbescherming is het geluidsniveau van 100 decibel vergelijkbaar met het geluid van een straaljager op 300 meter hoogte. Bij 105 decibel is het geluidsniveau te vergelijken met een helikopter van dichtbij.

Poppodia twijfelen aan nut lager geluidsniveau

De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) betwijfelt of het maatschappelijke probleem van toenemende gehoorschade kan worden opgelost door het geluidsniveau in die sector te verlagen. Dat zegt directeur Berend Schans in reactie op het advies van de Gezondheidsraad.

Hij wijst erop dat ook kinderen last hebben van gehoorschade. "Die gehoorschade die bij acht- en negenjarigen wordt vastgesteld komt niet door ons." De VNPF-directeur ziet liever dat het probleem breder wordt aangepakt. Bijvoorbeeld door campagnes, zoals die er ook zijn tegen mobiel bellen achter het stuur of tegen het drinken van alcohol door minderjarigen.

Schans voegt daaraan toe dat ook een lager geluidsniveau niet zonder risico is. "Er zou een soort sfeer kunnen ontstaan waarbij bezoekers denken: het is nu veilig, dus ik heb geen gehoorbescherming nodig. Met als gevolg dat ze alsnog risico lopen."

Maatregel geeft geen garantie tegen gehoorschade

Volle garantie tegen gehoorschade geeft de voorgestelde maatregel niet. Maar elke maatregel die bijdraagt aan het verminderen van druk op het gehoor kan de kans op blijvende gehoorschade wel verkleinen, stelt de Gezondheidsraad.



Verder wil de raad de kans op schade aan het gehoor voorkomen door gehoorbescherming te stimuleren. Ook moet er meer informatie komen over de gevolgen van te veel lawaai op het gehoor.

"Gehoorschade is onomkeerbaar en onbehandelbaar, en heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven van mensen", aldus het adviesorgaan.

