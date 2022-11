Down The Rabbit Hole verwelkomt in 2023 onder meer Stromae en Paolo Nutini

Down The Rabbit Hole heeft de eerste twintig namen van de line-up voor 2023 bekendgemaakt. Op het festival in het Gelderse Beuningen staan onder anderen de Belgische zanger Stromae, Fred again.. uit Engeland en de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini.

Tussen de tot nu toe aangekondigde artiesten staan ook de soulzanger Jacob Banks, singer-songwriter Naaz, rapper/zanger Joey Bada$ en punkband IDLES.

Down The Rabbit Hole vindt van 30 juni tot en met 2 juli plaats. De kaartverkoop voor het festival gaat op zaterdag 3 december om 11.00 uur van start. Bezoekers die vorig jaar ook op het festival waren, krijgen een speciale link om als eerste een kaartje te kopen.

