The Weeknd treedt na eerder afgezegde shows toch weer op in Nederland

Nadat zijn shows in 2020, 2021 en 2022 werden afgezegd, heeft The Weeknd nu toch weer een nieuwe tournee aangekondigd. De artiest staat op zaterdag 24 juni 2023 in de Johan Cruijff ArenA met zijn After Hours Til Dawn Tour.

The Weeknd stond al met deze tour in Noord-Amerika en gaat volgend jaar naar Europa. De artiest werkt voor zijn concertreeks samen met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, waar hij ambassadeur van is. Een deel van de opbrengst van de tour schenkt The Weeknd aan het XO Humanitarian Fund, dat geld inzamelt voor de ongekende wereldwijde hongercrisis. Zo ging er 2 miljoen dollar naar noodhulp in Ethiopië.

Oorspronkelijk zou The Weeknd al op 27 oktober 2020 in de Ziggo Dome optreden. Die show werd eerst doorgeschoven naar 19 oktober 2021 en later naar 3 oktober 2022. Daar kwam nog een extra show bij.

In oktober 2021 werd bekend dat hij besloot om de wereldtournee opnieuw te verplaatsen en dat de twee shows niet meer doorgingen. De artiest wilde er zeker van zijn dat hij in grote stadions kon spelen, iets dat destijds nog onzeker was wegens de uitbraak van COVID-19.

De concerten zullen in het teken staan van de succesvolle albums After Hours en Dawn FM. De kaartverkoop start op vrijdag 2 december. Ticketkopers die een kaartje hadden voor een van zijn afgezegde shows, krijgen voorrang tijdens een speciale presale.

