Jennifer Lopez komt na acht jaar met nieuwe cd met eerbetoon aan man Ben

Jennifer Lopez brengt na acht jaar een nieuw album uit, zo maakt de zangeres vrijdagmiddag bekend. De plaat krijgt de titel This is Me... Now, een vervolg op haar cd This is Me... Then uit 2002. De geruchten dat er een achtste album aan zat te komen gingen al langer, omdat de 53-jarige zangeres haar sociale media de afgelopen dagen op zwart had gezet.

De nieuwe cd verschijnt in 2023 en bevat dertien nieuwe liedjes. Een van de nummers heeft de titel Dear Ben part II, een vervolg op haar liedje Dear Ben van haar plaat This Is Me... Then. Daarop zong Lopez over acteur Ben Affleck, met wie ze toen samen was.

De twee besloten uit elkaar te gaan toen alle media-aandacht voor hun relatie hen te veel werd. Eind 2021 bliezen ze hun liefde nieuw leven in en kwamen ze voor de tweede keer samen.

Deze zomer trouwde het stel in Las Vegas. Het twaalfde liedje op het nieuwe album van Lopez heet Midnight Trip to Vegas, waarop ze vermoedelijk over haar bruiloft in de gokstad zingt.

Lopez' recentste album, A.K.A., stamt uit 2014. In een interview met Vogue sprak de zangeres recent al over de nieuwe muziek die ze aan het opnemen was. "Dit album is de eerlijkste plaat die ik ooit heb gemaakt."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen