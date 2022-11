André Hazes werkt aan nieuwe muziek met Snelle en Diggy Dex

André Hazes is bezig met nieuwe muziek. De zanger is op schrijfkamp met onder anderen Snelle en Diggy Dex, deelt Hazes donderdag in zijn Instagram Story. Diggy Dex heeft eerder meegeschreven aan Hazes' grote hit Leef.

"We zijn lekker bezig en we hebben er zin in." Zowel "bekende" als "nieuwe schrijvers" zijn mee op het schrijfkamp, zegt Hazes. In een video is te zien dat in elk geval zo'n twintig mensen mee zijn op het kamp. "Dus ja, we gaan binnenkort weer komen jongens. We gaan weer beginnen."

Wat voor muziek in de maak is en met wie Hazes allemaal aan muziek werkt op het kamp, deelt hij niet.

Hazes (junior) maakt volgend jaar na een periode van rust zijn comeback bij Holland zingt Hazes, de concertreeks die sinds 2013 jaarlijks plaatsvindt in de Ziggo Dome. De zanger annuleerde de vorige editie en andere optredens omdat hij een burn-out had. In zijn onlangs verschenen Videoland-documentaire is te zien dat de zanger worstelde met verslavingen en daarvoor hulp had gezocht.

Hazes deelt een Instagram Story waarin Snelle en Diggy Dex te zien zijn. Foto: André Hazes

Eerder

Aanbevolen artikelen