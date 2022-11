The Prodigy geeft eerste optredens in Nederland na overlijden Keith Flint

The Prodigy geeft volgend jaar zijn eerste optredens in Nederland sinds het overlijden van zanger Keith Flint in 2019. De Britse band staat op het Zeeuwse festival Vestrock en op Dauwpop in Hellendoorn.

Op Vestrock zijn ook onder meer Franz Ferdinand en Antoon te zien. De eerste tien acts die op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni optreden bij het evenement werden donderdagochtend bekendgemaakt.

Ook My Baby, Feuerengel, Intergalactic Lovers, The Howl & The Hum, Bob Uit Zuid, Life en Coach Party staan op de line-up. De kaarten voor Vestrock gaan 26 november om 11.00 uur in de verkoop.

Vestrock werd in 2010 voor het eerst georganiseerd op een stadseiland van de vestingstad Hulst in Zeeuw-Vlaanderen. Wat begon als kleinschalig muziekevenement, behoort nu tot een van de grotere festivals van Nederland. Er zijn zestig liveacts, een onderwijs- en theaterprogramma en exclusieve optredens op diverse locaties op en rondom het eiland.

De 49-jarige Flint werd in 2019 dood gevonden in zijn woning in de buurt van Londen. De zanger maakte zelf een einde aan zijn leven. Alle optredens van The Prodigy werden afgezegd.

The Prodigy werd in het begin van de jaren negentig bekend en brak wereldwijd door met de nummers Breathe en Firestarter. Flint, die zich eerst als danser bij de groep voegde en later het vocale gedeelte van de band voor zijn rekening nam, viel op door zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings.

