Uitgever gebruikte machine om handtekening Bob Dylan na te maken voor boek

De Amerikaanse uitgever Simon & Schuster heeft toegegeven dat de zogenaamd met de hand ondertekende exemplaren van Bob Dylans boek The Philosophy of Modern Song replica's van zijn handtekening bevatten. De kopers van de boeken krijgen hun geld terug en mogen hun exemplaren houden.

Het boek verscheen vorige week in een beperkte oplage van 900 stuks en kostte 599 dollar. Speurneuzen ontdekten al snel dat er iets niet in orde was met de handtekening van Dylan. Het bleek te gaan om een handtekening die gemaakt is met behulp van een automatische ondertekeningsmachine, ook wel bekend als een autopen. Dat schrijft het Amerikaanse tijdschrift Variety.

De uitgever had zelfs certificaten van echtheid bijgevoegd in het boek. Kopers van het boek ontvingen een brief van Jonathan Karp, de topman van Simon & Schuster, waarin onder meer stond: "U hebt iets heel speciaals in uw handen, een van de slechts 900 exemplaren die beschikbaar zijn in de VS. Deze brief is een bevestiging dat dit boek met de hand is ondertekend door Bob Dylan."