Miley Cyrus wordt dertig: rebelse popster doet nooit lang hetzelfde

Vijftien jaar geleden was het nog moeilijk voor te stellen: Miley Cyrus die wereldwijd de tongen losmaakt. De meeste kijkers van de Disney-serie Hannah Montana zullen niet vermoed hebben dat de zangeres zich enkele jaren later zou ontpoppen tot een van de meestbesproken popsterren van haar generatie. Cyrus, die woensdag haar dertigste verjaardag viert, slaagt er bij ieder album weer in om zich als artiest compleet opnieuw uit te vinden.

Dat de 'gewone' middelbare scholier Miley een tweede leven heeft als popster Hannah Montana is in de gelijknamige serie zo'n beetje het best bewaarde geheim op aarde. Het succes van de echte Miley Cyrus is minder geheimzinnig.

In de tijd dat de serie loopt (van 2006 tot 2011) weet de zangeres, die de 'dubbelrol' speelt, ook buiten de serie om al een succesvol artiest te worden. Ze scoort haar eerste hitjes met poprocknummers als See You Again, Start All Over en 7 Things.

Cyrus, die twaalf is als ze voor het eerst op de set van Hannah Montana staat, groeit op voor het oog van de camera. Tegen het einde van de serie meet ze zich langzamerhand een wat gewaagder imago aan. Met haar derde album Can't Be Tamed uit 2010 laat de zangeres en actrice een heel andere kant van zichzelf zien. Dat komt haar op flinke kritiek te staan. Voor met name ouders van haar jonge fans is het nieuwe imago te seksueel.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Rebelleren met Bangerz

De popster laat zich niet tegenhouden door de ophef. Ze gaat juist meer rebelleren in aanloop naar de release van haar album Bangerz in 2013.

Zo treedt ze dat jaar tijdens de MTV Video Music Awards al twerkend op met Robin Thicke. Verder verwijst ze geregeld naar drugsgebruik en zit ze naakt op een sloopkogel in de videoclip bij het nummer Wrecking Ball.

In een later interview met Harper's Bazaar vertelt Cyrus dat dit een bewuste keuze was. Alleen door zich zo af te zetten tegen wat er van haar verwacht werd, kon ze breken met haar imago van tienerster. Ze omschrijft de breuk als een middelvinger naar het systeem dat haar in toom probeerde te houden.

Muzikaal legt het rebelleren haar geen windeieren. We Can't Stop wordt een grote hit in de Verenigde Staten en met Wrecking Ball scoort ze haar eerste grote top 40-hit in Nederland. Het door hiphop beïnvloede album wordt een groot succes met zo'n vier miljoen verkochte exemplaren en Cyrus doet een internationale arenatour.

Het wildere imago gaat haar later toch tegenstaan. Langzaamaan verwachten mensen dat de zangeres zich altijd op een bepaalde manier gedraagt. "Ik wilde niet meer elke fotoshoot mijn borsten laten zien en mijn tong uitsteken. Eerst was het mijn manier om 'fuck you' te zeggen en te laten zien dat meiden deze vrijheid hebben, maar er kwam een moment dat ik me vooral geseksualiseerd voelde."

Een braver countryvervolg

Na het onafhankelijk uitgebrachte, gratis album Miley & Her Dead Petz - waarop ze flirt met een experimenteel, psychedelisch pop- en rockgeluid - gaat ze met comebacksingle Malibu een geheel andere kant op. Het zomerse, op akoestisch gitaar gebaseerde liefdesliedje zet haar stem centraal.

Het album Younger Now (2017) heeft een akoestischer geluid met invloeden van country, maar doet het commercieel gezien een stuk minder goed dan zijn voorganger.

Cyrus ziet zelf ook de grote verschillen tussen haar eigen platen. "Ik wil dat mensen zien wie ik nu ben", zegt ze ten tijde van het uitbrengen van Younger Now. "Ik zeg niet dat ik nooit mezelf ben geweest. Wie ik op mijn vorige album was, was ook echt wie ik toen was. Ik ben verschillende personen geweest, omdat ik nu eenmaal veel verander."

Steviger rockgeluid met rake teksten

Waar Cyrus op Malibu nog zingt over haar gelukkige relatie met acteur Liam Hemsworth, zetten de twee in 2019 een punt achter hun (korte) huwelijk. Vervolgens heeft de zangeres relaties met Kaitlynn Carter en Cody Simpson, die door roddelpers breed worden uitgemeten. Haar relatie met Simpson eindigt in de zomer van 2020, waarna Cyrus de op de jaren tachtig geïnspireerde single Midnight Sky uitbrengt.

"See my lips on her mouth, everybody's talking now", zingt Cyrus over hoe haar liefdesleven onder een vergrootglas ligt. Het album Plastic Hearts, dat later in 2020 verschijnt, is een mix van door de jaren tachtig geïnspireerde rock en pop waarop ze samenwerkt met Billy Idol en Joan Jett. Met de bijbehorende liveshows zet ze het rockelement nog dikker aan met covers van onder meer Metallica en The Cranberries.

Door de jaren heen krijgt Cyrus steeds meer waardering voor haar muzikale kunsten. Of het nu een virale cover van Jolene is of een stevig rockend optreden op Glastonbury, haar muzikale carrière is nooit saai. En naar wat haar volgende album gaat brengen, kunnen we alleen nog maar raden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen