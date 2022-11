Liefdesbrieven Bob Dylan geveild voor meer dan half miljoen dollar

Delen via E-mail

Een verzameling brieven die Bob Dylan meer dan 65 jaar geleden aan een jeugdliefde schreef zijn geveild voor bijna 670.000 dollar (ruim 647.000 euro). De 42 handgeschreven liefdesbrieven zijn gekocht door de Portugese boekwinkel Livraria Lello. Dat heeft veilinghuis RR Auction uit de Amerikaanse stad Boston bekendgemaakt.

Dylan schreef de brieven tussen 1957 en 1959 aan zijn vriendinnetje Barbara Ann Hewitt op de middelbare school. Op dat moment was de nu 81-jarige Amerikaanse singer-songwriter nog bekend onder de naam Bob Zimmerman. In de oude brieven vertrouwt hij Hewitt al toe dat hij van plan is zijn naam te veranderen.