Sting breekt concert in AFAS Live af met stemproblemen en belooft nieuwe show

Sting heeft zijn optreden in AFAS Live donderdagavond na een uur moeten afbreken vanwege stemproblemen. De 71-jarige zanger laat vrijdag via concertorganisator MOJO weten dat hij de show op een later moment wil inhalen.

Het concert was volledig uitverkocht. MOJO laat weten dat momenteel naar een nieuwe datum wordt gezocht.

De show in Amsterdam maakte deel uit van Stings My Songs-tour. Op 25 maart van dit jaar stond hij ook al in AFAS Live.

