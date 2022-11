Ondanks afgeprijsde kaartjes zien Toppers eigen populariteit niet afnemen

Wat begon als een lijmpoging van René Froger om zijn ruziënde collega's Gordon en Gerard Joling weer bij elkaar te brengen, groeide uit tot een gelegenheidsformatie die dit weekend haar vijftigste ArenA-concert geeft. Maar zijn De Toppers nog net zo populair als in 2005?

Froger, Joling en Gordon stonden in de beginjaren van De Toppers soms zes keer per jaar in een volle ArenA. Dit jaar zijn er van vrijdag tot zondag drie concerten gepland. De show van zondag is volledig opgekocht door de Postcodeloterij. Voor dat concert zijn dan ook geen kaarten te koop, je kunt ze alleen winnen.

De gelegenheidsformatie, die tegenwoordig uit 'Oppertopper' Froger, Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit bestaat, verkocht al wel alle kaarten voor de show van zaterdag. Maar voor de show van vrijdag zijn nog altijd tickets verkrijgbaar. Plaatsen op de tweede rang werden in de afgelopen weken voor slechts een tientje verkocht via Vakantieveilingen. Een vierde concert, waarvoor klanten van Jumbo konden sparen voor een tweede gratis kaartje, werd geannuleerd omdat de actie niet liep.

Is dit een teken dat de populariteit van De Toppers in de afgelopen jaren is afgenomen? Froger en Van der Boom vinden van niet. "Er zijn hier en daar misschien nog wat kaarten met bijvoorbeeld minder zicht over, maar het gaat gewoon vol zijn, hoor", verzekert Froger aan NU.nl.

"En als het uiteindelijk 66.000 mensen zijn in plaats van 67.000 is dat nog steeds heel veel", vult Van der Boom aan. "Daarom is het ook gek dat mensen zo vaak vragen of het nu niet eens genoeg is. Als je er ineens mee stopt, stap je zo over het feestje van duizenden en duizenden mensen heen."

Toppers ontstaan tijdens concert van Froger

Sinds hun eerste concertreeks in 2005 hebben De Toppers geen enkel jaar overgeslagen, behalve de afgelopen twee edities vanwege de coronapandemie. Froger, die als enige lid geen enkele editie heeft gemist, viert zondag zijn vijftigste ArenA-concert met De Toppers.

Dat had de 62-jarige zanger in 2004 niet durven dromen, toen hij de kibbelende kemphanen Joling en Gordon uitnodigde om met hem op te treden tijdens zijn eigen concertreeks in de ArenA. Dat beviel zo goed, dat ze met De Toppers begonnen en een concert planden in Carré. Door de grote vraag naar kaartjes werd die show verplaatst naar de Johan Cruijff ArenA.

Ondanks de lijmpoging van Froger bleef onenigheid tussen Joling en Gordon de boventoon voeren. In aanloop naar hun deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2009 besloot Joling de groep te verlaten. Hij werd vervangen door Van der Boom. Toen Gordon in 2011 de band verliet, keerde Joling terug. Later voegde ook Smit zich bij het gezelschap.

'Over twintig jaar bestaan De Toppers nog'

De groep heeft verschillende conflicten doorstaan en door de jaren heen talloze Nederlanders vermaakt met hun concerten. Wie denkt dat Froger een vijftigste concert als mooi moment ziet om er een punt achter te zetten, komt bedrogen uit.

"Ik wil afrekenen met die typisch Nederlandse vraag hoelang we nog doorgaan", zegt Froger. "Ik zie De Toppers over twintig jaar nog gewoon bestaan. Zolang het publiek het leuk vindt en wij er plezier in hebben, gaan wij echt niet stoppen."

Froger denkt dat het concept van De Toppers tijdloos is en dat het in de toekomst ook zonder hem kan voortbestaan. "Als het tijd wordt om het stokje door te geven, dan zal ik dat zeker doen."

De concertreeks van 18, 19 en 20 november heeft als thema Happy Together. De Toppers worden deze editie bijgestaan door gastartiesten Mart Hoogkamer, Donnie, Emma Heesters en Rolf Sanchez.

