Danny de Munk niet vervolgd voor mogelijk zedenmisdrijf wegens te weinig bewijs

Het onderzoek naar Danny de Munk is vroegtijdig beëindigd wegens een gebrek aan bewijs. Dat schrijft zijn advocaat Royce de Vries woensdag op Twitter . De zanger en acteur werd onderzocht vanwege een aangifte van verkrachting.

De Munk is nu geen verdachte in de zaak en zal niet verhoord worden, staat in het persbericht dat De Vries deelt.