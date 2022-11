Beyoncé negen nominaties voor Grammy, Metropole Orkest maakt weer kans

Beyoncé maakt de meeste kans om weer een Grammy Award in de wacht te slepen. De Amerikaanse zangeres is met haar album Renaissance liefst negen keer genomineerd. Het Metropole Orkest maakt volgend jaar ook weer kans op een Grammy.

Beyoncé is nu 88 keer in haar carrière genomineerd voor een Grammy. Samen met haar echtgenoot JAY-Z, die even vaak genomineerd werd, is ze de meest genomineerde persoon aller tijden.

Ook Kendrick Lamar en Adele ontvingen veel nominaties, werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een digitale ceremonie. Lamars album Mr. Morale and the Big Steppers leverde hem acht nominaties op. Adele volgt samen met Brandi Carlile met zeven nominaties, voor respectievelijk 30 en In These Silent Days.

De vier zijn met hun platen allemaal geselecteerd voor de belangrijkste categorie: Album of the Year. Ook ABBA (Voyage), Mary J. Blige (Good Morning Gorgeous), Coldplay (Music of the Spheres), Lizzo (Special), Harry Styles (Harry's House) en Bad Bunny (Un Verano Sin Ti) zijn daarvoor genomineerd. De nominatie voor Bad Bunny is bijzonder: het is de eerste keer dat een latinplaat kans maakt in deze categorie.

Beyoncé, Adele, Lamar en Carlile maken ook kans in de categorie Record of the Year, voor respectievelijk Break My Soul, Easy On Me, The Heart Part 5 en You and Me on the Rock. Ook ABBA, Blige, Doja Cat, Steve Lacy, Lizzo en Styles werden hiervoor geselecteerd.

In de laatste hoofdcategorie - Song of the Year - zijn ook hits van onder anderen Beyoncé, Adele, Lamar, Styles en Lizzo genomineerd.

Metropole Orkest stond al 22 keer eerder op nominatielijst

Het Metropole Orkest is genomineerd in de categorie Best Global Music Album. De plaat waarmee het Nederlandse orkest kans maakt is Between Us... (Live), die werd opgenomen met de Indiase sitarspeelster Anoushka Shankar.

Door de jaren heen maakte het orkest al diverse malen kans op een Grammy. De muzikanten stonden in totaal 22 keer eerder op de nominatielijst, vier keer als hoofdartiest. Vier keer wist het Metropole Orkest een nominatie te verzilveren.

Dirigent Jules Buckley vindt de nieuwe nominatie geweldig. "Het is een project waar we veel liefde in hebben gestopt", zegt hij. "Mensen van buiten de klassieke wereld zien deze projecten niet altijd als iets virtuoos of complex, maar dit project is dat echt. Iedereen in het orkest heeft zich een slag in de rondte gespeeld om de juiste noten te raken, om het zo op het hoogste artistieke niveau te krijgen."

De Grammy's, de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, worden op 5 februari uitgereikt in Los Angeles. Er zullen dan meer awards worden uitgereikt dan voorheen, want er zijn enkele nieuwe categorieën bij gekomen. De organisatie reageert daarmee op de kritiek van de laatste jaren dat de Grammy's niet divers genoeg zouden zijn.

Eerder

Aanbevolen artikelen