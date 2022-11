Green Day kondigt nieuw album aan

"WTF Wat een jaar", valt te lezen in het TikTok-bericht. "We zagen jullie op allemaal festivals, namen tussendoor ons album op in Londen & L.A., deden een gigantische Europese tour, speelden in de VS aan de oostkust, Chicago en Florida, San Francisco, deden shows in Brazilië en Argentinië. We speelden van Singapore tot aan Austin, Texas, tot aan een liefdadigheidsshow in Los Angeles met Billy Idol, John Fogerty en The Who."