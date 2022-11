Antoon, Goldband en Davina Michelle eerste namen van Paaspopfestival

Delen via E-mail

De eerste namen die komend jaar tijdens het Paaspopweekend van 7, 8 en 9 april optreden zijn dinsdag bekendgemaakt. Onder anderen Antoon, Goldband, Danny Vera en Davina Michelle zullen het podium in Schijndel betreden. Zaterdag gaat de dagkaartverkoop van start.

Tijdens de afgelopen editie in april traden ongeveer 250 acts op. Paaspop werd toen door meer dan 100.000 mensen bezocht. In totaal zijn er dinsdag 93 acts gepresenteerd, de organisatie maakt later nog meer namen bekend.