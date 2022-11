Maroon 5 gaat touren en treedt in juni op in Goffertpark Nijmegen

Maroon 5 komt volgend jaar naar Nederland in het kader van een Europese tournee. De Amerikaanse band treedt op 25 juni op in het Goffertpark in Nijmegen, maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend. De kaartverkoop begint aanstaande vrijdag.

De Europese tour start op 13 juni in Lissabon en de groep gaat daarna onder meer naar Madrid, Praag en Odense voordat Maroon 5 in Nijmegen optreedt.

De volgende stop is Berlijn, waarna de groep doortrekt naar Parijs en Arras in Frankrijk om de tournee op 3 juli in Londen af te sluiten.

De aangekondigde tourdata zijn niet alleen losse optredens. In Tsjechië, Denemarken en Frankrijk treedt Maroon 5 op als act op een festival.

