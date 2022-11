Laatste Amerikaanse concert van Elton John bij Disney+ te zien

Elton John is bezig aan zijn afscheidstournee en treedt op 20 november voor het laatst op in de Verenigde Staten. Dit concert in het Dodger Stadium in Los Angeles wordt internationaal live uitgezonden op streamingdienst Disney+.

John ontvangt in Los Angeles een aantal gasten. Dua Lipa, Brandi Carlile en Kiki Dee zullen met hem optreden. De zangeressen werkten in het verleden samen met de zanger. Zo scoorde hij met Dee in de jaren zeventig een grote hit met Don't Go Breaking My Heart.

Lipa is te horen in het nummer Cold Heart op Johns vorig jaar verschenen album The Lockdown Sessions. Ook Brandi Carlile werkte mee aan die plaat.

Het concert in Los Angeles is nog niet het laatste uit de carrière van John. Hij reist volgend jaar nog af naar Australië en Nieuw-Zeeland en toert nog eenmaal door Europa. In Nederland vond zijn laatste concert afgelopen juni al plaats in het GelreDome. Hij staat op 27 en 28 mei 2023 nog wel in het Sportpaleis in Antwerpen.

Johns laatste Amerikaanse concert is in Europa in de nacht van zondag 20 op maandag 21 november te zien bij Disney+.

