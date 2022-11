Rapper Boef brengt begin 2023 nieuw album uit

Delen via E-mail

Boef brengt begin volgend jaar zijn volgende album uit. De plaat heeft de naam Luxeprobleem gekregen en komt op 20 januari uit, heeft de rapper maandag bekendgemaakt.

"Mijn album 'Luxeprobleem' is klaar", schrijft Boef op Instagram. De komende weken zet hij enkele nummers online.

Luxeprobleem is de opvolger van Boefs album Allemaal Een Droom, dat in juli 2020 uitkwam. De plaat kwam op nummer 1 in de Album Top 100 terecht, net als voorgangers Slaaptekort en 93.